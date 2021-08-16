الشلف: إنقاذ 3 عجول علقوا في الزفت الناجم عن إنقلاب شاحنة بأولاد فارس

تدخلت عشية اليوم، مصالح الحماية المدنية رفقة جمع من المواطنين، لأجل إنقاذ 3 عجول علقوا في الزفت الناجم عن إنقلاب شاحنة معبأة بالزفت قبالة مقبرة الشهداء بأولاد فارس أواخر شهر جوان 2020.

وحسب ما جاء في بيان مصالح الحماية المدنية، فإن بقايا الزفت التي تمت إزالتها من الطريق ورميها في إحدى الشعاب، أصبحت تشكل خطرا على الحيوانات العابرة للمنطقة وخاصة خلال فصل الصيف الذي بتميز بإرتفاع دراجات الحرارة، حيث سبق وأن تم تسجيل حادث آخر خلال الأسابيع الأخيرة، تمثل في علق بقرة في بقايا الزفت المنتشرة بالشعبة المذكورة.