الشلف: إنقاذ 3 نساء من الموت إختناقا بالغاز

كشفت مصادر محلية مطلعة، بأن مصالح الحماية المدنية لولاية الشلف، قد تمكنت أمس من إنقاذ 3 نساء من الموت إختناقا بالغاز على مستوى كل من بلديات الشلف، حرشون وبوقادير.

حيث تدخلت عناصر وحدة النجدة لاجلاء إمرأة مختنقة إلى إستعجالات مستشفى أولاد محمد، وهذا بعد تسرب الغاز من جهاز الطهي على مستوى حي النصر ببلدية الشلف.

في وقت تدخلت فيه مصالح الحماية المدنية، لإسعاف إمرأة أصيبت بحالة إختناق و حروق من الدرجة الثانية جراء تسرب للغاز من جهاز تدفئة موصول بقارورة غاز بوتان على مستوى بلدية حرشون.

إلى جانب هذا، سجلت مصالح الحماية المدنية لإنقاذ إمرأة أخرى مختنقة بالغاز على مستوى حي الدوايدية التابع إقليميا لبلدية بوقادير.

وتأتي هذه الحوادث، بالتزامن مع اليوم الوطني المفتوح لأجل التحسيس من أخطار الغاز بشتى أنواع و المنظم عبر التراب الوطني.