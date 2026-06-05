الشلف.. إنقاذ 4 أشخاص من الغرق بشاطئ غير محروس بوادي قوسين

تمكن حراس الشواطئ مساء اليوم من إنقاذ أربعة أشخاص من موت محقق إثر تعرضهم للغرق بشاطئ غير محروس ببلدية وادي قوسين غرب ولاية الشلف.

وحسب مصالح الحماية المدنية، الحادث وقع في حدود الساعة 18:00 ، عندما كان الضحايا يسبحون في منطقة غير محروسة ، قبل أن يتدخل حراس الشواطئ وينجحوا في انتشالهم وإنقاذهم.

وأوضح المصدر ذاته أن أحد الأشخاص الأربعة كان في حالة خطيرة ، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية له بعين المكان ، قبل إجلاء جميع الضحايا إلى العيادة متعددة الخدمات ببني حواء لتلقي الرعاية الطبية اللازمة .

وجددت مصالح الحماية المدنية دعوتها للمصطافين إلى ضرورة السباحة بالشواطئ المحروسة و تجنب المناطق الخطرة حفاظا على سلامتهم.