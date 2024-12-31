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أخبار الجزائر

الشلف.. إنقاذ 6 أشخاص من الموت اختناقا بالغاز

بقلم عايدة.ع
الشلف.. إنقاذ 6 أشخاص من الموت اختناقا بالغاز
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أصيب 6 اشخاص بضيق في التنفس جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء،  بحي النصر منطقة 04، بلدية و دائرة الشلف.

وحسب مصالح الحماية المدنية، تم التدخل من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء. بحي النصر منطقة 04، بلدية و دائرة الشلف، أين خلف الحادث تسمم 06 أشخاص لهم ضيق في التنفس. تم إسعافهم و نقلهم  إلى المستشفى المحلي.

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