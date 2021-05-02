الشلف: إنقطاع المياه بعدد من البلديات بسبب إنفجار قناة الجر الرئيسية بأولاد فارس

تسبب اليوم إنفجار قناة الجر الرئيسية للمياه ذات قطر 1100 مم من نوع فولاذ على مستوى نقطة التفريغ منفذ 250 مم بالقرب من مقبرة الشهداء بالمخرج الشمالي لبلدية أولاد فارس، في إنقطاع عملية التزود بمياه التحلية بعدد من البلديات التي يتم تموينها إنطلاقا من الخزان الخربة.

يحدث هذا في وقت تدخلت فيه الفرق التقنية لأجل مباشرة عملية إصلاح التسرب الهائل الذي طال قناة الجر التي تبعد بحوالي 800 م عن الطريق الوطني رقم 19، كما إعتذرت وحدة الشلف لمؤسسة الجزائرية للمياه لزبائنها للإنقطاع الطارئ للمياه على عدد من البلديات، مشيرة في بيان لها نشر على صفحتها الرسمية إلى أن عملية التوزيع سيتم إستئنافها فور الإنتهاء من أشغال الصيانة.

فيما تدخلت مصالح الحماية المدنية بغرض معاينة مكان الحادث وتأكيدها بأن هذا التسرب الهائل لا يشكل خطرا على البيئة والسكان ومستعملي الطريق الوطني في جزئه الرابط بين أولاد فارس وبوزغاية .