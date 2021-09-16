الشلف: إنهاء مهام أمين عام مديرية التربية لأسباب تتعلق بسوء التسيير

كشفت اليوم، مصادر مطلعة بأن وزارة التربية الوطنية قد أنهت مهام أمين عام مديرية التربية لولاية الشلف، وهذا لأسباب تتعلق بسوء التسيير والتقصير في أداء المهام.

وأشارت ذات المصادر إلى أن هذه الخطوة تندرج في إطار تفعيل دور الأمانة العامة لأجل تقديم الإضافة المنتظرة منها، فضلا عن ترقية الخدمة العمومية ورفع درجة التنسيق مع كل الشركاء الإجتماعيين من جمعيات أولياء التلاميذ و نقابات إلى المستوى الذي يضمن معالجة إنشغالات موظفي القطاع.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمين العام المنتهية مهامه كان يشغل مهام رئيس مصلحة التكوين في عهد مدير التربية السابق عابد عطوي قبل تعيينه خلفا للأمين العام السابق الذي تم إنهاء مهام هو الآخر لتورطه في قضية تتعلق بإبرام صفقة مخالفة للقانون.