الشلف: إنهاء مهام رئيس بلدية الشلف

أفادت اليوم مصادر محلية متطابقة بأن السلطات الولائية قد أنهت مهام رئيس بلدية الشلف لأسباب تعود إلى وجوده تحت الرقابة القضائية منذ فترة.

في وقت أيدت فيه غرفة الإتهام على مستوى مجلس قضاء الشلف أمر الوضع تحت القضائية الصادر عن قاضي التحقيق بعد متابعته بتهمة تتعلق بمنح رخصة بناء غير مستحقة لأحد المقاولين.

يحدث هذا في وقت وجه فيه والي الشلف دعوة إلى أعضاء المجلس الشعبي البلدي للشلف من أجل حضور جلسة طارئة يوم غد الخميس لإستخلاف الميرالذي تم توقيفه تحفظيا.

ويعد مير بلدية الشلف سادس رئيس بلدية بالشلف يتم توقيفه تحفظيا لوضعه تحت الرقابة القضائية بعد كل من أميار بلديات بريرة، مصدق، الأبيض مجاجة، أولاد بن عبد القادر وأبو الحسن إلى جانب أزيد من 10 منتخبين آخرين.

بسبب تورطهم في عدة قضايا تتعلق بتبديد المال العام بعد التحقيقات التي شملت ملفات التجاوزات التي واكبت عملية توزيع قفة رمضات ناهيك عن إبرام صفقات مخالفة للقانون وإستغلال الوظيفة.