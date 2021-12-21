الشلف: إنهاء مهام مدير المحافظة العقارية لوجوده محل متابعة قضائية

أفادت اليوم الثلاثاء، مصادر محلية مطلعة بأن وزارة المالية، قد أنهت مهام مدير المحافظة العقارية لولاية الشلف وذلك لأسباب تتعلق بوجود هذ الأخير محل متابعة قضاىية أمام محكمة الإبتدائية لدى مجلس الشلف بتهم تخص التزوير وإستعمال المزور في عقود رسمية.

وأشارت مصادر النهار أونلاين، إلى أن الجهات الوصية، قد كلفت رئيس الفرع العقاري لوادي الفضة بتسيير شؤون المحافظة العقارية بالنيابة والذي باشر مهامه مطلع الأسبوع الجاري.