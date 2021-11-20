الشلف: إنهاء مهام مفتشة البناء والتعمير لدائرة الشلف لكثرة شكاوي المواطنين

أكدت اليوم، مصادر محلية مطلعة للنهار أونلاين، بأن السلطات الولائية ممثلة في مديرية البناء والتعمير قد أنهت مهام مفتشة البناء والتعمير لدائرة الشلف وتعيين إطارا آخرا خلفا لها في خطوة من شأنها إعطاء نفس جديد لنشاط هذه الهيئة الحساسة.

وأشارت ذات المصادر، إلى أن كثرة الشكاوي كانت وراء قرار التنحية التي إتخذته السلطات الولائية في حق المفتشة التي تم نقلها إلى الكريمية، وهذا بعد تسجيل وجود عدة ملفات عالقة على مستوى بلديات أم الدروع، سنجاس والشلف.

الحالة التي جعلت بعض المواطنين يراسلون المديرية العامة للبناء والتعمير ووالي الولاية قصد التدخل لفتح تحقيقات في الإعتداءات التي طالت النسيج العمراني وخاصة في ظل إنتشار البناء الفوضوي إلى درجة إنشاء منشآت مصنفة داخل الأحياء السكنية على غرار محطة التشحيم وغسل السيارات في حي النصر بالمنطقة 2 ببلدية الشلف.