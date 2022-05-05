الشلف: إنهيار صخري وانقطاع الطرقات بسبب الأمطار

تسببت اليوم، التقلبات الجوية المصحوبة بتساقط أمطار غزيرة على مختلف مناطق ولاية الشلف منذ ليلة أمس. في إنقطاع الطريق الولائي رقم 174 في جزىه الرابط بين دوار أولاد موهني و تاوقريت مركز.

وانقطع الطريق بفعل السيول الجارفة التي غمرت منشأة فنية بعد إنسدادها. الحالة التي تسببت في إنحراف حافلة لنقل المسافرين وتوقف حركة المرور.

وفي سياق ذي صلة، سجلت “النهار أونلاين”، تدخل مصالح الحماية المدنية رفقة جمع من المواطنين لإصلاح هذه النقطة السوداء.

كما تسببت السيول في إنقطاع الطريق الرابط بين بقعة الميزاب و تاوقريت مركز. بعد أن غمرت مياه الأمطار أحد الجسور. ما جعل حركة المرور تتوقف منذ صباح اليوم في إنتظار تدخل الجهات الوصية لإصلاح هذه النقطة السوداء.

الشلف: إنهيار صخري يتسبب في إنقطاع الطريق الولائي رقم 44 بتلعصة

وتسببت اليوم، الأمطار الغزيرة المتساقطة على مختلف مناطق ولاية الشلف، في إنهيار صخري عند المكان المسمى كاف لقبار. ما تسبب في إنقطاع كلي للطريق الولائي رقم 44 في جزئه الرابط بين منطقة تاغزولت وتلعصة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، فإن هذا الإنهيار، تسبب في شل حركة المرور بالمنطقة. كما أجبر مستعملي الطريق إلى تغيير مساراتهم باتجاه الطريق الوطني رقم 11 عبر بلدية سيدي عبد الرحمن. أو بإتجاه الطريق الوطني رقم 19 عبر بلدية أبو الحسن. بولاية الشلف في إنتظار تدخل الجهات الوصية لإزالة الصخور المتساقطة على مستوى كاف لقبار.