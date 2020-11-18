الشلف : إيداع المتهمين بإضرام النيران بغابات الشلف الحبس المؤقت 

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة تنس، مساء اليوم، إيداع 5 أشخاص بعد تورّطهم بإشعال النيران بغابات واد قوسين بدائرة بني حواء رهن الحبس المؤقت.

وأوضح بيان أصدرته محكمة تنس اليوم، أنه وتفاديا لانتشار معلومات مغلوطة بخصوص الحرائق، وبعد المعاينة الأولية والتقنية لمكان اندلاع الشرارة الأولى للحريق يظهر أن هذا الأخير كان بفعل فاعل ومتعمد.

الأمر الذي أدى حرّك مصالح الدرك الوطني من أجل فتح تحقيق ابتدائي وتحديد هوية المجرمين.

واستنادا لذات المصدر أفضى التحقيق الذي أجرته مصالح الدرك الوطني إلى تورط 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين ( 35 و53 سنة ) في إضرام النيران.

والتي شملت غابات بلدية واد قوسين، أين انتشرت النيران الى خارج الغطاء الغابي، حيث تم تقديمهم أمام نيابة محكمة تنس عن جنايات وضع النار عمدا في غابات مملوكة للدولة.

ووضع النار عمدا في أشياء أدى امتدادها لإشعال النار في أملاك مملوكة للغير، وضع النار عمدا في حقول ومحاصيل موضوعة في رزم ملك للغير وجنحة التعدي على الملكية العقارية.

وأوضح ذات البيان أنّ وكيل الجمهورية إلتمس من قاضي التحقيق إصدار أمر بإيداع جميع المتهمين رهن الحبس المؤقت.