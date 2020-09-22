الشلف.. إيداع المدير العام الأسبق لمصنع الإسمنت رفقة إطارين الحبس المؤقت

أمر اليوم اليوم الثلاثاء قاضي التحقيق لدى محكمة بوقادير التابعة لمجلس قضاء الشلف بإيداع الرئيس المدير العام الأسبق لمصنع إسمنت الشلف رفقة إطارين بذات المصنع رهن الحبس الإحتياطي.

ووفق ما أكدته مصادر النهار أونلاين فإن أمر الإيداع عقب التحقيقات التي تمت اليوم مع عددا من الإطارات والموظفين بمصنع الإسمنت في سياق قضية التلاعب بالإسمنت الموجه لولاية تمنراست فضلا عن شبهة التورط في قضية تضخيم الفواتير الخاصة بالعنتاد .

هذا ، في إنتظار ما ستسفر عليه التحقيقات المتواصلة مع بقية المتهمين والشهود في قضية الحال.