الشلف: إيداع رئيس بلدية وادي أسلي الحبس المؤقت بتهمة إبرام صفقة مخالفة للقانون

أمر اليوم الأربعاء قاضي التحقيق على مستوى محكمة تنس لدى مجلس قضاء الشلف بإيداع رئيس بلدية وادي أسلي رهن الحبس المؤقت.

فيما تم وضع مقاول ومنتخبين تحت الرقابة القضائية بتهم تتعلق بإستغلال الوظيفة وتلقي مزية غير مستحقة وإبرام صفقة مخالفة للقانون.

قضية الحال تعود حسب مصادر النهار أونلاين إلى الأشهر الأخيرة لما قامت مصالح الضبطية القضائية بفتح تحقيق في قضية إستفادة إحدى المقاولات من مشروع بطريقة مخالفة للإجراءات المتعارف عليها.

قبل إحالة الملف على قاضي التحقيق بمحكمة تنس الذي إستمع أمس إلى أقوال عدد من الشهود والمتهمين في القضية.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن عدد من بلديات ولاية الشلف محل تحقيقات قضائية مست عدد من الأميار و المنتخبين على غرار بلديات الأبيض مجاجة، مصدق، تلعصة، الشلف، بريرة، أولاد بن عبد القادر ووادي أسلي.