الشلف: إيداع شخص الحبس المؤقت بعدما حطّم باب مسجد بالمرسى

أوقفت شرطة المرسى بالشلف شخصا يبلغ من العمر 41 سنة عن قضية التحطيم العمدي لباب مقصورة مسجد مع محاولة السرقة الكائن بأحد أحياء المدينة.

القضية تمت بعد التبليغ عن تعرض باب المسجد إلى التحطيم و الكسر والتخريب لغرض سرقة أغراض المسجد. حيث باشرت الضبطية القضائية لأمن الدائرة تحرياتها في القضية. وبالاستعانة بتقنيات الشرطة العلمية تم التوصل و تحديد هوية المشتبه فيه و يتعلق الأمر بالمدعو بشخص يبلغ 41 سنة من العمر ينحدر من إحدى بلديات تنس.

كما تم بعد التحريات واستغلال المعلومات تحديد مكان تواجد المشتبه فيه. و بعد إعداد خطة محكمة وإتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة. تم توقيف المشتبه فيه بالمدخل الشرقي لبلدية المرسى. أين تم تحويله إلى مقر الشرطة. كما أنجز ملف جزائي في حقه أحيل بموجبه على محكمة تنس التي أمرت بإيداعه الحبس المؤقت .