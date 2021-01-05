الشلف: إيداع مير بريرة سجن القليعة بتهمة السياقة في حالة سكر

أفادت اليوم مصادر مطلعة بأن مير بلدية بريرة بولاية الشلف الذي تم توقيف قبل أسابيع بموجب قرار ولائي تحفظي.

وجاء هذا القرار بعد وضع المير تحت الرقابة القضائية بتهم تتعلق بتبديد المال العام وإستغلال الوظيفة.

وأودع سجن القليعة خلال الساعات الأخيرة بعد متابعته بتهمةالرقابة القضائية تتعلق بالسياقة في حالة سكر.

ووفق ذات المصادر فإن تفاصيل القضية تعود إلى الأسابيع الأخيرة لما تسبب المتهم في حادث مرور بضواحي زرالدة.

هذا قبل إحالته على جلسة المحاكمة على مستوى محكمة الشراقة التي أدانته بعام حبس نافذة وإيداعه حبسه القليعة.

وأكدت فيه مصادرنا بأن المير الموقوف متابع في عدة قضايا منها التجاوزات التي صاحبت توزيع قفة رمضان لسنة 2018.

والتي تم تأجيل الجلسة التي كانت مبرمجة يوم الإثنين المنصرم على مستوى محكمة الشلف إلى يوم 11 جانفي 2021