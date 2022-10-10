الشلف: إيداع 4 أشخاص الحبس بتهمة المضاربة بمادة الزيت

أصدرت اليوم الإثنين، محكمة جنح بوقادير لدى مجلس قضاء الشلف، أمرا بوضع 4 أشخاص تمت متابعتهم بتهمة المضاربة الغير مشروعة بمادة الزيت الموجهة للإستهلاك، رهن الحبس المؤقت مع تأجيل جلسة محاكمتهم إلى الأسبوع المقبل بطلب من دفاع المتهمين.

وحسب ما جاء في البيان الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقادير والذي تحوز النهار أونلاين على نسخة منه، فإنه وفي إطار محاربة جريمة المضاربة غير المشروعة، تمكنت عناصر الضبطية القضائية التابعة لإختصاص نيابة الجمهورية لدى محكمة بوقادير من توقيف 4 أشخاص يقومون بتكديس كميات من مادة الزيت الموجهة للإستهلاك والتي تقدر ب 495 لترا.

ويتعلق الأمر بكل من المدعو د.ح إلى جانب المدعو ع.ع فضلا عن المدعو ح.ي وشريكه المدعو ب.ع، ليتم اليوم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقادير أين وجهت لهم تهمة إرتكاب جنحة المضاربة الغير مشروعة.

وذلك طبقا المادة 12 و 13 من قانون مكافحة المضاربة الغير مشروعة وكذا نص المادة 53 من قانون العقوبات، قبل إحالتهم بموجب المثول الفوري على أمام محكمة الجنح التي أمرت بإيداعهم الحبس المؤقت وتأجيل جلسة المحاكمة إلى الأسبوع المقبل.