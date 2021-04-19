الشلف: إيفاد لجنة تحقيق لإحصاء التوصيلات غير الشرعية في شبكة مياه التحلية بالمعامرية

أكدت اليوم مصادر مطلعة بأن مدير الموارد المائية لولاية الشلف، محمد بواعلي قد أمر بتشكيل لجنة تحقيق تضم كل من مصالح الري، الجزائرية للمياه، البلدية والأمن لأجل الخروج يوم غد الإثنين لمعاينة وإحصاء التوصيلات غير الشرعية التي طالت شبكة مياه التحلية بدوار المعامرية ببلدية وادي أسلي.

في ذات السياق أسدى ذات المسؤول تعليمات صارمة قصد إزالة كل التوصيلات التي أصبحت مصدرا لسرقة مياه الشرب وتحويلها لسقي المحاصيل الزراعية من قبل بعض المواطنين ما حال دون وصول هذه المادة الحيوية إلى الخزان الرئيسي.

وهي الحالة التي أثارت حسب مصادرنا، غضب أهالي المعامرية وجعلتهم يقدمون على قطع الطريق الرابطة بين وادي أسلي وأولاد بن عبد القادر إحتجاجا على التذبذب المسجل في التزود بالماء الشروب خلال الأيام الأخيرة.

حيث من المنتظر أن تشرف الفرق التقنية التي سترافق لجنة التحقيق، على قطع كل التوصيلات غير شرعية، مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين على شبكة المياه في خطوة من شأنها الحد من ظاهرة سرقة المياه بالمنطقة.