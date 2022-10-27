الشلف: اتساع رقعة الحرائق بفعل الرياح وإجلاء السكان

تواصلت جهود فرق الحماية المدنية في عمليات إخماد الحرائق وحماية السكان في ولاية الشلف لوقت متأخر من الليل.

وحسب مديرية الحماية المدنية لولاية الشلف، فقد انتشرت رقعة الحريق من أعالي جبال منطقة الروايشية. الى اعالي جبال منطقة تيزي غربا التي تتعرض الى زحف ألسنة النار إليها. نظرا لارتفاع سرعة الرياح وكثرة الأحراش والتضاريس الوعرة للمنطقة. وصعوبة المسالك المؤدية إلى أماكن نشوب الحريق التي تعيق وصول شاحنات الإطفاء إليها.

ويتواجد الوالي واللجنة الامنية لمتابعة الاحداث ميدانيا والوقوف على تطورات التي تشهدها الحرائق إلى حد الان.

وقد تم اجلاء بعض العائلات بعيدا التي احاطت بها ألسنة النيران وسط الغابة عن الخطر. ووضع تشكيلات إطفائية بالقرب من مساكن عائلات أخرى كإجراء وقائي تحسبا لاي طارئ محتمل.