الشلف.. احتراق سيارة بالطريق السيّار في المصالحة

تمكنت فرق الإطفاء التابعة للمركز المتقدم لإسعاف الطرقات بولاية الشلف، زوال اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق مهول شبّ في سيارة سياحية، على مستوى الطريق السيار شرق-غرب، وتحديدًا بمنطقة المصالحة.

الحادث وقع في حدود الساعة الثالثة زوالا (15:00 سا)، إذ تدخلت فرق الحماية المدنية بسرعة كبيرة من أجل إخماد الحريق الذي التهم المركبة بالكامل. مخلّفاً أضرارًا مادية جسيمة دون تسجيل خسائر بشرية، حسب بيانٍ للحماية المدنية لولاية الشلف.

ورغم المجهودات المبذولة، إلا أن النيران ألحقت أضرارا معتبرة بالسيارة، في وقت لا تزال الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اندلاع الحريق مجهولة.

وفي هذا الإطار، باشرت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا معمقا لكشف ملابسات الحادث وتحديد ظروفه الحقيقية.