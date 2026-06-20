الشلف.. احتراق قرابة 2 هكتار من المحاصيل الزراعية وأشجار مثمرة

تدخلت فرق الحماية المدنية، زوال اليوم السبت ، في حدود الساعة 15 سا ، لإخماد حريق اندلع بمحصول زراعي بمنطقة قلمام البخت التابعة لبلدية تلعصة.

و حسب مصالح الحماية المدنية ، فقد مس الحريق محصولا زراعيا متمثلا في خرطان ، حيث تمكنت الفرق المتدخلة من السيطرة على ألسنة اللهب و إخمادها نهائيا مع منع انتشارها إلى المساحات الفلاحية المجاورة .

و أسفرت العملية عن إنقاذ محاصيل زراعية مجاورة و عدد من الأشجار المثمرة من خطر الاحتراق ، فيما سجلت خسائر قدرت باحتراق نحو 2 هكتار من المحصول القائم ، بالإضافة إلى تضرر حقل للأشجار المثمرة و عتاد مخصص للسقي الفلاحي .

و قد سخرت الحماية المدنية الإمكانيات اللازمة للتدخل السريع و الحد من توسع رقعة الحريق ، ما ساهم في تقليص حجم الخسائر و حماية الممتلكات الفلاحية المجاورة .