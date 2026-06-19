الشلف.. احتراق هكتار من القمح و60 حزمة تبن في حريق بوادي الفضة
بقلم رشيد مشورب
تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية الشلف، مساء اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق اندلع بحي جواطي ببلدية وادي الفضة، بعدما تدخلت على الساعة 16:00 ، مدعمة بفرق الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالشلف .
وحسب ذات المصالح، فقد مس الحريق حقلا للقمح اللين القائم ، إضافة إلى حزم التبن و الحصيدة وسياجا مجاورا، حيث باشرت الفرق المتدخلة عمليات الإخماد التي مكنت من السيطرة على ألسنة اللهب ومنع انتشارها نحو المحاصيل الزراعية و المساكن المجاورة.
وخلف الحريق احتراق هكتار واحد من القمح اللين القائم ، و 15 كيسا من القمح اللين ، و 60 حزمة تبن مربوطة ، إلى جانب هكتار من الحصيدة و 15 شجرة سرو .
وأكدت مصالح الحماية المدنية أن التدخل السريع ساهم في الحد من الخسائر و إنقاذ مساحات زراعية .
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