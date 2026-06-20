الشلف.. احتراق 23 هكتارا من القمح وإنقاذ 200 هكتار من الحقول الزراعية بسنجاس

تدخلت مصالح الحماية المدنية ، مساء اليوم على الساعة 14:20، لإخماد حريق شب بمحصول زراعي متمثل في قمح قائم وتبن محزوم و حصيدة تابعة لمجموعة فلاحية بحي سي يوسف ببلدية سنجاس.

وشاركت في عملية التدخل فرق الحماية المدنية مدعومة بأعوان مصالح الغابات، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى المساحات الزراعية المجاورة.

قد أسفرت العملية عن إنقاذ نحو 200 هكتار من القمح القائم من ألسنة اللهب ، في حين سجلت خسائر تمثلت في إتلاف 23 هكتارا من المحصول الزراعي ، إضافة إلى احتراق كميات من التبن المحزوم .

ويأتي هذا التدخل في إطار الجهود المتواصلة لمصالح الحماية المدنية لحماية الثروة الفلاحية والحد من الخسائر الناجمة عن حرائق المحاصيل خلال موسم الحصاد .