الشلف: اخماد حريق بمستثمرة فلاحية بوادي الفضة وانقاذ 25 هكتار من اشجار المشمش و3 ألاف شجرة مثمرة

تمكنت مصالح الحماية المدنية ، من السيطرة على حريق اندلع على الساعة 15:45 داخل مستثمرة فلاحية خاصة بمنطقة بئر الصفصاف ، ببلدية وادي الفضة ، و ذلك بدعم من الوحدة الثانوية بأم الدروع .

و قد نجحت فرق التدخل في إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى المساحات المجاورة ، حيث تم إنقاذ المساكن القريبة و حوالي 3000 شجرة مثمرة ، إضافة إلى حماية مساحة تقدر بـ 25 هكتارا مزروعة بأشجار المشمش .

كما أسفر الحريق عن احتراق نحو 120 شجرة ، إلى جانب إتلاف حوالي 800 متر من السياج النباتي من أشجار الكازوارينا ، فيما مكنت سرعة تدخل أعوان الحماية المدنية من الحد من الخسائر و تفادي امتداد ألسنة اللهب إلى باقي المستثمرة و المحيط المجاور.