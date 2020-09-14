الشلف: ارتفاع حصيلة الحادث المروري إلى 4 وفيات

ارتفع عدد ضحايا الحادث المروري، الذي وقع صباح اليوم الاثنين في ولاية الشلف، إلى 4 وفيات، حسب الحماية المدنية للولاية.

ووقع الحادث صبيحة اليوم في حدود السابعة والنصف، بدوار إفطار بلدية بريرة، والمتمثل في انحراف وانقلاب حافلة صغيرة لنقل المسافرين.

وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 13 آخرا بجروح، اثنان منهما في حالة خطيرة، توفيا بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بتنس.

وأفاد بيان الحماية المدنية لولاية الشلف، أن الضحيتان يبلغان من العمر 74 و 76 سنة على التوالي.

كما خلف الحادث، وفاة شخصين، شاب 17 سنة، توفي بعين المكان والثاني شيخ 80 سنة لفظ أنفاسه الأخيرة بعيادة بني حواء.