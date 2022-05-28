الشلف..اصابة شخص اثر انقلاب جرار في بلدية عين امران

أصيب شخص، مساء اليوم، اثر انقلاب جرار مع صهريج لنقل الماء على محور الطريق البلدي المؤدي إلى بقعة المقام ببلدية عين امران في ولاية الشلف.

هذا وتدخلت مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة 17.20سا من أجل هذا الحادث، والذي خلف إصابة السائق على مستوى الكتف والذراع الأيسر.

ليتم إسعافه في عين المكان وإجلائه إلى العيادة المتعددة الخدمات لذات البلدية.

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لقي، شخص حتفه إثر سقوط عجلة شاحنته عليه في ولاية الشلف على الساعة السادسة و50 دقيقة. كما أشار بيان الحماية المدنية، إلى أن الحادث وقع على مستوى محور الطريق السيار شرق-غرب منطقة المرجة ببلدية وادي رهيو.

في حين، ذكر البيان ذاته، أن الضحية توفي أثناء قيامه بالنزول أسفل المركبة للقيام بتبديل العجلة قبل أن تسقط عليه. كما يتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 62 سنة والمنحدر من ولاية تيبازة، وتم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث.