الشلف..اصابة شخص اثر انقلاب جرار في بلدية عين امران
أصيب شخص، مساء اليوم، اثر انقلاب جرار مع صهريج لنقل الماء على محور الطريق البلدي المؤدي إلى بقعة المقام ببلدية عين امران في ولاية الشلف.
هذا وتدخلت مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة 17.20سا من أجل هذا الحادث، والذي خلف إصابة السائق على مستوى الكتف والذراع الأيسر.
ليتم إسعافه في عين المكان وإجلائه إلى العيادة المتعددة الخدمات لذات البلدية.
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لقي، شخص حتفه إثر سقوط عجلة شاحنته عليه في ولاية الشلف على الساعة السادسة و50 دقيقة. كما أشار بيان الحماية المدنية، إلى أن الحادث وقع على مستوى محور الطريق السيار شرق-غرب منطقة المرجة ببلدية وادي رهيو.
في حين، ذكر البيان ذاته، أن الضحية توفي أثناء قيامه بالنزول أسفل المركبة للقيام بتبديل العجلة قبل أن تسقط عليه. كما يتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 62 سنة والمنحدر من ولاية تيبازة، وتم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث.
كما تسبب حادث مرور خطير وقع منتصف نهار امس الإثنين، في وفاة طفل وإصابة شخصين آخرين بالطريق السيار في بوقادير ولاية الشلف.
وتدخلت مصالح الحماية المدنية وحدة بوقادير من اجل حادث مرور على مستوى الطريق السيار شرق غرب. حيث خلّف الحادث وفاة طفل يبلغ من العمر سنتين واصابة طفل و شخص اخرين في حدود الساعة 11سا.
كما تمثل الحادث في دهس شاحنة من نوع “سوناكوم ” لثلاثة أشخاص كانوا بصدد قطع الطريق السيار بمنطقة سيدي جيلالي بلزرق ببلدية بوقادير. أدى ذلك إلى وفاة الطفل في عين المكان متاثرا بإصابته البليغة و إصابة اخرين بجروح .
كما قدمت مصالح الحماية الإسعافات الاولية للجرحى و نقلهم الى مستشفى الصبحة. فيما تم نقل جثة الضحية الى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.