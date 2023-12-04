الشلف.. اصابة 4 أشخاص في حريق بناء جاهز بحي البدر

أصيب 4 أشخاص بضيق في التنفس، اليوم الإثنين، اثر اندلاع حريق في بناء جاهز بحي البدر بالمنقطة 5 ببلدية الشلف.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخل مصالحها هذا اليوم على الساعة 17سا25د من أجل اخماد حريق بناء جاهز شاليهات بحــي البدر المنطقة 5 ببلدية الشلف.

وأضاف ذات البيان، انه تم إخماد الحريق نهائيا ومنع انتشاره، حيث خلف اصابة 4 أشخاص بضيق في التنفس وضحية واحدة فيحالة صدمة، ليتم اسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي.