الشلف: اكتشاف ورشة سرية لإعادة تدوير مواد تجميل منتهية الصلاحية

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحرشون ولاية الشلف، من توقيف شخصين بناء على معلومات واردة. مفادها وجود ورشة سرية تقوم بالتزوير والتقليد في مواد التجميل المستوردة المنتهية الصلاحية. مع إعادة تدويرها وتعبئتها بمواد أخرى ذات صنع محلي وإعادة تجديد تاريخ صلاحيتها.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية وتنشيط عنصر الاستعلام تم مداهمة الورشة السرية من طرف أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بوادي الفضة. و بالتنسيق مع أعوان مفتشية التجارة، تم معاينة ورشة سرية الممارسة نشاط غير شرعي يهدف إلى إعادة تدوير مواد التجميل أجنبية الصنع غير مطابقة من حيث الوسم. بالإضافة كذلك إلى كميات معتبرة من مواد التجميل ذات علامات تجارية مختلفة منها أجنبية الصنع وعلامات محلية. معظمها منتهية الصلاحية ومواد أخرى مجهولة الوسم والمصدر.

مكنت العملية من توقيف شخصين وحجز أكثر من 200 ألف قطعة لـ 110 نوع من مواد التجميل فاقت قيمتها المالية 9.7 مليار سنتيم. وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

