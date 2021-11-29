الشلف: الأرندي يتصدر قائمة النتائج الأولية للمجلس الشعبي الولائي

أعلنت اليوم، المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بالشلف، عن القائمة الأولية للمترشحين الفائزين بالعضوية في المجلس الشعبي الولائي المشكل من 47 مقعدا على ضوء الإنتخابات التي جرت يوم 27 ديسمبر الجاري.

وتصدر حزب التجمع الوطني الديمقراطي القائمة الأولية ب 12 مقعدا يليه كل من جزب جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم بـ 9 مقاعد لكل منهما، فيما تحصل حزب جبهة المستقبل إلى جانب القائمة الحرة سهل الشلف على 4 مقاعد لكل منهما،في وقت تحصل فيه كل من حزب حركة البناء الوطني على 3 مقاعد وتكتل الأحرار على 3 مقاعد وتجمع الحصن المتين على 3 مقاعد.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الناخبة بولاية الشلف تقدر ب 725495 ناخب، فيما تم تسجيل 220211 ناخب مصوت، أما الأصوات المعبر عنها فقد تم تقديرها ب 181831 صوت، في وقت تم فيه إحصاء 38380 من الأوراق الملغاة فضلا عن 9 أوراق متنازع فيها.

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أفرزت النتائج الأولية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الولائي بولاية البيض في 27 نوفمبر 2021 .حسب نتائج التصويت وعدد المقاعد المطلوب شغلها والمقدر بـ 35 مقعد.

أين تحصل حزب جبهة التحرير الوطني عن 9 مقاعد فيما تحصل حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حركة البناء الوطني وحركة مجتمع السلم عن 7 مقاعد لكل منهم كما تحصل حزب جبهة المستقبل عن 3 مقاعد وحزب صوت الشعب عن مقعدين في انتظار الطعون وترسيم النتائج النهائية.

هذا وقدر عدد الهيئة الناخبة على مستوى ولاية البيض بـ 194986 ناخب بحيث بلغ عدد الناخبين المصوتين على اعضاء المجلس الشعبي الولائي 107570 مصوت أفرز عن 89113 صوت معبر عنه باحتساب عدد الأوراق الملغاة.

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