الشلف: الأساتذة ينظمون وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

أخبار الجزائر
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الشلف: الأساتذة ينظمون وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني
بقلم يحيى عزواو

نظم اليوم الأساتذة المنظوين تحت لواء نقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين فرع الشلف، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتم تتظيم هذه الوقفة أمام مقر جامعة الشهيدة حسيبة بن بوعلي بالشلف.

وهذا بعد العدوان الإسرائيلي الذي إستهدف قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة ما خلف إستشهاد أزيد من 200 شهيد وٱلاف الجرحى.

حيث رفع الأساتذة المشاركون في هذه الوقفة التضامنية الراية الوطنية الجزائرية إلى جانب الراية الوطنية الفلسطنية مرددين شعارات منددة بالعدوان الصهيوني على الأراضي الفلسطنية وعلى المسجد الأقصى.


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