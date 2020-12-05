الشلف: الأمطار تكشف عيوب أشغال تجديد شبكة الصرف بسيدي عكاشة

وقف اليوم مسؤولي بلدية سيدي عكاشة على العيوب التي ظهرت على مشروع تجديد مشروع تجديد شبكة الصرف الصحي على مستوى حي الشهيد أحمد البليدي.

وخاصة بعد جرف المياه للمواد المشكلة لردم القنوات وإمتلاء بعضها وتحولها إلى برك مائية.

في ذات السياق طالب رشيد مرسلي رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي عكاشة بضرورة تدخل المقاولة المكلفة بالإنجاز لرفع التحفظات وإعادة المسالك التي مستها أشغال تجديد الشبكة إلى حالتها الأصلية.

كما أكد ذات المسؤول بأنه لن يقبل بإستكمال إجراءات الإستلام النهائي في حال عدم تدارك الأمر والإسراع في تسوية الوضعية.