الشلف .. الأمن يوقف سائق حافلة تسبب في عرقلة حركة المرور بمحطة 5 جويلية

عالجت مصالح الشرطة بالأمن الحضري الثالث لأمن ولاية الشلف، قضية تتعلق بسائق حافلة نقل عمومي، قام بتصرف غير قانوني تسبب في عرقلة حركة المرور وسط الطريق العام.

وحسب بيانٍ لخلية الاتصال والعلاقات العامة بالأمن الولائي، تعود تفاصيل الحادثة إلى تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة توقف الحافلة بشكل عشوائي بمحطة نقل المسافرين “5 جويلية” بحي الحرية، مما أدى إلى شل حركة السير وإثارة استياء واسع في أوساط مستعملي الطريق.

وعلى إثر ذلك، باشرت المصالح الأمنية تحرياتها الميدانية التي مكنت من تحديد هوية السائق البالغ من العمر 37 سنة. ليتم توقيفه وإعداد ملف قضائي في حقه بالتنسيق مع النيابة المختصة لدى محكمة الشلف. وقد تمت متابعته بجنحة عرقلة حركة المرور باستعمال وسيلة نقل من شأنها تعطيل سير المركبات.

وأكدت مصالح الشرطة أن مثل هذه السلوكيات غير المسؤولة تعَدُّ تهديدا مباشرا لأمن وسلامة مستعملي الطريق. مشددة على أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يخلّ بالنظام العام أو يعرّض حياة المواطنين للخطر.

كما دعت المصالح ذاتها كافة مستعملي الطريق إلى التحلي بروح المسؤولية، والالتزام الصارم بالقوانين والتنظيمات المرورية. تفاديا لأي حوادث أو اضطرابات مرورية قد تنجم عن تصرفات غير محسوبة.