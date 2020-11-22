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الشلف: الأمن يوقف 18 شخصا تورطوا في حرائق الغابات

الوطني
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الشلف: الأمن يوقف 18 شخصا تورطوا في حرائق الغابات
بقلم النهار أونلاين

تمكنت مصالح الأمن الوطني بولاية الشف من توقيف 18 شخصا يشتبه ضلوعهم في حرائق الغابات التي اندلعت مؤخرا بالولاية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=924428

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