الشلف: الأمن يوقف 18 شخصا تورطوا في حرائق الغابات

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سجلت صبيحة اليوم الأحد بعض التشققات والتصدعات بالمنازل جراء الهزة الأرضية بولاية سكيكدة.
وحسب مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة ، فقد تم تسجيل تشققات جزئية لجدار…
كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، أنه لم يتم لحد الساعة تسجيل خسائر بشرية بسبب الهزة الأرضية بولاية سكيكدة.
وحسب بيان لذات المصالح، فإنه على إثر الهزة المسجلة…
وجّهت مصالح الأرصاد الجوية تنبيه بحري من الدرجة الأولى يؤكد استمرار هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 40 كلم/سا.
وجاء في التنبيه أن علو الأمواج قد يتعدى…
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