الشلف: الأولياء يباركون رفع المقاطعة وإستئناف عملية صب النقاط

بارك اليوم السبت، ممثلوا جمعيات أولياء التلاميذ المبادرة التي قامت بها السلطات الولائية. والتي جعلت المجلس الولائي المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار يهتدي إلى خيار رفع مقاطعة الأعمال الإدارية. وفتح المجال لإستئناف عملية صب النقاط ولائيا بداية من يوم غد الأحد.

حيث إعتبر رئيس المكتب الولائي للجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، قسول عبد الله، بأن تدخل والي الولاية بمعية مدير التربية جاء في وقته لإنقاذ الموسم الدراسي. وتسهيل مهام إنهاء الأعمال الإدارية المتعلقة بعمليتي الإنتقال والتوجيه فضلا عن الدورة الإستدراكية. التي من شأنها تحديد مصير التلاميذ الذين تحصلوا على معدلات تتراوح ببن 9 و10.

أما رئيس المكتب الولائي لفدرالية أولياء التلاميذ بالشلف، امحمد دحماني، فقد نوه في تصريح خص به النهار أونلاين. بالمجهودات التي بذلها كل من الوالي ومدير التربية في إتجاه حلحلة ملف المخلفات المالية العالقة منذ عام 2017

وبالتالي تمكين التلاميذ الحصول على كشوف النقاط بعد إتمام كل العمليات الإدارية العالقة. وأشار ذات المتحدث بأن خيار رفع المقاطعة بعث الأمل من جديد في نفوس كل الأولياء الذين عبروا عن سعادتهم والتطلع إلى دخول إجتماعي هادئ.

وكان والي الشلف لخضر سداس قد عقد جلسة عمل بمقر مديرية التربية لدراسة ملف المخلفات المالية العالقة بحضور مدير التربية، محمد صافو وبعض ممثلي المجلس الولائي المستقل لمستخدمي ثلاثي الأطوار خلصت إلى تأكيد مدير التربية على العمل مصالحه في إتجاه صب المخلفات المالية قبل نهاية السنة الجارية، في وقت إلتزم فيه الشركاء الحاضرون برفع المقاطعة الإدارية.