الشلف: الإطاحة بإمرأة إنتحلت صفة إطار سامي بالدولة
أوقفت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف. إمرأة في العقد الخامس من العمر عن قضية النصب والإحتيال وانتحال صفة الغير.
وحسب بيان لمصالح الأمن، فإن القضية تمت على إثر شكوى أودعها أحد ضحايا عمليات النصب والإحتيال من طرف المشتبه فيها. وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة التحري والأبحاث أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيها و توقيفها و التي تنحدر من إحدى ولايات الجهة الغربية للبلاد.
وأضاف المصدر، أن الإمرأة كانت تحتال على ضحاياها بانتحال صفة إطارات سامية بالدولة. مع إيهام الضحايا بالتوسط لهم وحل مشاكلهم العالقة. وبالتنسيق مع نيابة محكمة الشلف عثر بمقر إقامة المشتبه فيها على مجموعة من الملفات الخاصة ببعض الضحايا.
كما أوضح البيان، أنه بعد استكمال الإجراءات القانونية أحيلت المشتبه فيها على محكمة الشلف.
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الشلف: الدرك يوقف 3 فلاحين يسقون محاصيل القمح بالمياه القذرة
الشلف: الدرك يوقف 3 فلاحين يسقون محاصيل القمح بالمياه القذرة
تمكن عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببوقادير في ولاية الشلف، من توقيف 3 فلاحين بتهمة سقي المحاصيل الزراعية بالمياه القذرة.
وأشار بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف، أن أعمار الموقوفين تتراوح ما بين 28 سنة و 70 سنة. يقومون بسقي محاصيل القمح بالمياه القدرة المتسربة من قناة الصرف الصحي لبلدية أولاد بن عبد القادر والتي ينتهي مصبها بوادي أسلي.
كما تمكنت ذات المصالح من حجز محركين إثنين لضخ المياه من نوع دوتز DEUTZ . في وقت تم فيه إنجاز الملفات القضائية للموقوفين الثلاثة وإحالتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقادير.