الشلف: الإطاحة بإمرأة إنتحلت صفة إطار سامي بالدولة

أوقفت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف. إمرأة في العقد الخامس من العمر عن قضية النصب والإحتيال وانتحال صفة الغير.

وحسب بيان لمصالح الأمن، فإن القضية تمت على إثر شكوى أودعها أحد ضحايا عمليات النصب والإحتيال من طرف المشتبه فيها. وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة التحري والأبحاث أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيها و توقيفها و التي تنحدر من إحدى ولايات الجهة الغربية للبلاد.

وأضاف المصدر، أن الإمرأة كانت تحتال على ضحاياها بانتحال صفة إطارات سامية بالدولة. مع إيهام الضحايا بالتوسط لهم وحل مشاكلهم العالقة. وبالتنسيق مع نيابة محكمة الشلف عثر بمقر إقامة المشتبه فيها على مجموعة من الملفات الخاصة ببعض الضحايا.

كما أوضح البيان، أنه بعد استكمال الإجراءات القانونية أحيلت المشتبه فيها على محكمة الشلف.

طالع أيضا

الشلف: الدرك يوقف 3 فلاحين يسقون محاصيل القمح بالمياه القذرة