الشلف: الإطاحة بجماعة أشرار ومروج لأقراص المهلوسة

أطاح عناصر الأمن الحضري السابع، بولاية الشلف جماعة أشرار ومروج للأقراص المهلوسة، كما قام بحجز 15 قرصا.

وتم توقيف أربعة أشخاص تبلغ أعمارهم بين 23 و25سنة، عن قضية تكوين جمعية أشرار، السرقة داخل مسكن وإخفاء أشياء مسروقة.

القضية تمت بعد تقدم الضحية أمام ذات المصلحة بخصوص تعرض مسكنه لفعل السرقة استهدفت أجهزة كهرومنزلية وبعض الأغراض.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية و مواصلة الأبحاث والتحريات قصد تحديد هوية الفاعل (ين).

حيث كللت نتائج العملية عن توقيف المشتبه فيهم في ظرف وجيز مع استرجاع المسروقات.

وبعد استيفاء ملف الاجراءات الجزائية في حق المشتبه فيهم عن قضية تكوين جمعية أشرار، السرقة داخل مسكن بتوافر ظروف الليل.

بالإضافة الى إخفاء أشياء مسروقة، أحيلوا بموجبه أمام محكمة الشلف.

كما تمكن ذات المصلحة خلال نفس الفترة من معالجة قضية حيازة أقراص مهلوسة لغرض عرضها للبيع على الغير.

وتوبع فيها شخص يبلغ من العمر 18 سنة تم بموجبه حجز 15 قرص مهلوس

وكذا قضية حيازة سلاح أبيض محظور دون مبرر شرعي (خنجر، قاذفة حجارة) توبع فيها شخص يبلغ من العمر 25 سنة.

وبعد الاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، أحيل المشتبه فيهم أمام محكمة الشلف.