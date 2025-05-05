الشلف.. الإطاحة بساحر ستيني يمارس طقوس الشعوذة باستخدام قنفذ حي ومصحف ممزق

تمكنت شرطة الأمن الحضري الثامن بأمن ولاية الشلف من وضع حد gلنشاط الإجرامي لشخص يبلغ من العمر 65 سنة، كان يمتهن ممارسة طقوس السحر والشعوذة.

المشتبه به تم الإيقاع به نهاية الأسبوع المنصرم بعد رصد نشاطه المشبوه على مستوى مقر إقامته بحي الشرفة بالشلف.

وأسفرت عملية تفتيش مسكنه القانونية، بالتنسيق مع النيابة المختصة، عن حجز أغراض مستلزمات ومعدات كان يستعملها في ممارسة طقوسه. تمثلت في 3 كتب ومخطوطات ذات طابع شعوذي، تمائم، أعشاب وعقاقير ومواد مختلفة من بينها مادة الرصاص المذوب، أوراق مصحف ممزقة، قائمة اسمية وصور فوتوغرافية لأشخاص من الجنسين. إلى جانب أسلحة بيضاء من الصنف السادس.

وكشف التحقيق المعمق مع المشتبه به عن ثبوت ضلوعه في ممارسة طقوس العرافة وأعمال السحر والشعوذة باستعمال حيوان “قنفذ حي” تم حجزه في العملية.

وبعد إتمام كافة إجراءات التحقيق اللازمة، قدِّمَ المشتبه به بموجب ملف جزائي أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الشلف التي خصته بأمر إيداع بالمؤسسة العقابية. عن جنحة تشويه وتدنيس المصحف الشريف، جنحة ممارسة أعمال السحر والشعوذة.