الشلف: الإطاحة بشبكة إجرامية تُروّج المخدرات وحجز 5 كغ من “الكيف”

تمكنت مصالح أمن ولاية الشلف من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات. و حجز أزيد من 5 كلغ من الكيف المعالج حسب بيان خلية الاتصال و العلاقات بأمن الولاية .

و أوضح البيان أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الشلف. تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مع توقيف إثنين من عناصرها ، مع ضبط 5.10 كلغ من الكيف المعالج .

و حسب ذات البيان، تم تنفيذ هذه العملية عقب كشف مخطط إجرامي لتمرير كمية من المخدرات إلى ولاية الشلف. وتحديد المتورطين في هذه القضية و وسيلة النقل المستعملة لنقل هذه الممنوعات. و بالمدخل الغربي لمدينة الشلف ، نصبت ذات الفرقة الأمنية نقطة مراقبة ، تم على إثرها توقيف مركبة سياحية و شخص ( 44 سنة ) كان على متنها. و بعد إخضاعها للتفتيش و المراقبة ، تم ضبط هذه الكمية من الكيف المعالج على شكل ( 50 صفيحة ) مخبأة و مموهة بإحكام داخل أحد أجزائها .وبعد توسيع دائرة التحقيق ، تحت إشراف النيابة المختصة. تمكن محققوا الفرقة من توقيف المشتبه فيه الثاني البالغ من العمر 37 سنة .

كما تم بعد إستيفاء كافة إجراءات التحقيق في قضية الحال ، تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف. عن قضية ” الحيازة ، النقل ، التخزين. بالإضافة كذلك إلى الشراء قصد البيع للمخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة ” للمتابعة القضائية .

