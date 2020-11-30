الشلف: الإطاحة بشبكة إجرامية جهوية وضبط 500 غرام من الكيف المعالج

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بن سونة بأمن الشلف من توقيف 3 أشخاص تبلغ أعمارهم ما بين 28 و 52 سنة.

وحسب أمن الشلف، ينشط الموقوفون ضمن شبكة إجرامية جهوية تقوم بنقل المخدرات من إحدى ولايات غرب البلاد لغرض بيعها وترويجها.

وجاءت العملية جاءت استغلالا لمعلومات مفادها وجود شبكة إجرامية تقوم بنقل و ترويج المخدرات عبر ولايات الوطن.

وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية مع وضع خطة محكمة، كللت العملية بتوقيف المشتبه فيهم.

وضبط بحوزتهم 500 غرام من الكيف المعالج على مستوى إحدى ولايات غرب الوطن.

بالإضافة إلى هواتف نقالة يستعمل في اتصالاتهم كما تم حجز مركبتين سياحيتين كانت تستعمل في عملية النقل.

وتم على إثرها إنجاز ملف جزائي عن قضية حيازة ونقل وعرض على الغير مخدرات قصد البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وكذا بيع المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة أحيلوا بموجبه أمام محكمة الشلف.