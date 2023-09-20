الشلف: الإطاحة بشبكة إجرامية واسترجاع دراجة نارية

تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد فارس ولاية الشلف. مطلع هذا الأسبوع من توقيف مجموعة إجرامية متكونة من 03 أشخاص. تتراوح أعمارهم بين 18 سنة و23 سنة تقوم بسطو المسلح على ممتلكات الغير.

العملية جاءت في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، حيث تعود حيثيات القضية حينما تقدم الضحية إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد فارس. من أجل التبليغ عن تعرضه لاعتداء بالسلاح الأبيض من طرف مجهولين وسرقة دراجته النارية بجميع وثائقها. على إثرها تم فتح تحقيق في القضية وبعد عرض صور المسبوقين قضائيا بإقليم بلدية أولاد فارس على الضحية ، تعرف منذ الوهلة الأولى على أحد المشتبه فيهم ليتم على الفور توقيفه، وبعد الاستغلال الجيد لهذا الموقوف تم التوصل لباقي شركائه وتوقيفهم مع استرجاع الدراجة النارية المسروقة بجميع وثائقها في وقت وجيز.

بعد الإنتهاء من جميع الإجراءات القانونية تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية .