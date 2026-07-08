الشلف.. الإطاحة بشبكة للمضاربة في زيت المائدة المدعم وحجز أكثر من 20 ألف لتر

نجحت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف في تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تحويل زيت المائدة المدعم عن وجهته القانونية، مع توقيف ثلاثة أشخاص وحجز أكثر من 20 ألف لتر من الزيت الموجه للاستهلاك العائلي. في عملية نوعية بإشراف مستمر من نيابة الجمهورية المختصة.

وجاءت العملية عقب تحريات ميدانية دقيقة أسفرت عن توقيف شاحنة ذات مقطورة كانت تنقل 19 ألف لتر من زيت المائدة، معبأة داخل 19 صهريجا.

ومكنت التحقيقات من الكشف عن مستودع سري بولاية مجاورة كان يستغل لتجميع الزيت المدعم وإعادة تعبئته وتمويه مصدره. إذ تم حجز كمية إضافية قدرت بـ 1600 لتر. إلى جانب عدد معتبر من الدلاء الفارغة سعة خمسة لترات.

وأظهرت التحريات أن أفراد الشبكة كانوا يحولون زيت المائدة المدعم من منتوج غذائي مخصص للاستهلاك العائلي إلى مادة أولية تستغل في النشاط الصناعي داخل مصنعين. أحدهما مختص في صناعة أغذية الأنعام والآخر في صناعة رقائق البطاطا. بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب القدرة الشرائية للمواطن.

كما أسفرت العملية عن حجز شاحنة ومركبتين سياحيتين، ومضختين كهربائيتين، ومبلغ مالي يقدر بـ40 مليون سنتيم. إضافة إلى أختام وفواتير تجارية مزورة كانت تستعمل في تسهيل النشاط الإجرامي.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقادير. فيما تتواصل الجهود الأمنية لمكافحة مختلف أشكال المضاربة والجرائم الاقتصادية وحماية المواد المدعمة الموجهة للمواطنين.