الشلف :الإطاحة بشبكة مختصة في الإعتداء والسرقة على المواطنين

تمكنت الفرقة الجنائية بأمن ولاية الشلف من الإطاحة شبكة من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و25 سنة مختصة في الإعتداء على المواطنين و ممتلكاتهم.

العملية جاءت بناء على معلومات تفيد بوجود أشخاص يقومون بالإعتداء والسرقة بإستعمال أسلحة بيضاء.

ليتم بعدها إستغلال المعلومات وإتخاذ الإجراءات القانونية إضافة إلى تكثيف الأبحاث والتحريات.

حيث تكللت العملية في ظرف وجيز بتوقيف المشتبه فيهم وضبط بحوزتهم أقنعة وأسلحة بيضاء مختلفة تتمثل في “سواطير،فأس، قاطع أسلاك، مفك مسامير”.

كما تمكنت ذات المصالح من ضبظ قفازات بلاستيكية والتي كانت تستعمل في السرقة.

تم إنجاز ملف جزائي في حقهم عن قضية جناية تكوين جمعية أشرار ، السرقة الموصوفة أحيلوا بموجبه أمام محكمة الشلف