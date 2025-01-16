الشلف: الإطاحة بشبكة من بينهم إمرأة يسرقون “أقراط” الأطفال

تمكنت شرطة أبو الحسن بولاية الشلف، من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية. تتكون من أربعة أشخاص من بينهم إمرأة في عقدهم الثاني و الثالث من العمر. ينحدرون من بلديات مختلفة بولاية الشلف. كانوا يحترفون سرقة أقراط الأطفال.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية تمت على إثر التحقيق في وقائع تعرض طفلة تبلغ من العمر 07 سنوات لسرقة أقراطها على مستوى أحد أحياء مدينة أبو الحسن من طرف مجهولين بحر الأسبوع المنصرم.

حيث أسفرت التحريات و الأبحاث الميدانية تحت إشراف النيابة المختصة بمحكمة تنس، من الوصول إلى الجناة و توقيفهم، حيث حالت عمليات توقيفهم دون تمكنهم من إستكمال و تنفيذ مخططاتهم الإجرامية بإعتماد أسلوب منظم يتمثل في إستئجار مركبات و الترصد للضحايا من فئة الأطفال و المتمدرسين في مناطق مختلفة بالولاية. مع إسترجاع مسروقات إحدى ضحاياهم “قرطين من المعدن الأصفر”.

التحقيقات كشفت أن المشتبه بهم كانوا يستهدفون الأطفال تحديدا لسهولة إستغلالهم و هو ما بين خطورة نشاطهم الإجرامي. و قد جرى إحالتهم بموجب ملف جزائي أمام الجهات القضائية بمحكمة تنس.

أين صدر في حقهم أمر إيداع بالمؤسسة العقابية ، عن تهم تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية و جنحة السرقة بالتعدد ، حسب ذات المصدر .