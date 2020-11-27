الشلف: الإطاحة بشخص يحتال على المواطنين

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة الشلف أمن ولاية الشلف من توقيف شخص يبلغ من العمر 58سنة.

وحسب بيان أمن الشلف، اليوم الجمعة، يقوم هذا الأخير بالنصب والاحتيال على المواطنين.

القضية تمت على إثر شكوى تقدم بها ضحاياه، بخصوص تعرضهم لعملية النصب والاحتيال من قبل شخص.

وكان المتهم يوهمهم بتوفير لهم مناصب عمل باحدى المؤسسات على مستوى مدينة الشلف، هذا مقابل إعطائه مبالغ مالية.

على الفور باشرت ذات الفرقة تحرياتها و الترصد له، حيث أسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيه بوسط المدينة.

وتم تحويله إلي مقر المصلحة لإستكمال الإجراءات في قضية الحال، أين تبين أنه مسبوق قضائيا في قضايا مماثلة.

تم إنجاز ملف جزائي في حقه عن قضية النصب والاحتيال، أحيل بموجبه أمام الجهات القضائية، الذي أصدر في حقه أمر إيداع.