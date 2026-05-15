الشلف: الإطاحة بشخص يُزور العملة الوطنية ويطرحها للتداول

تمكنت شرطة الشلف ممثلة بفرقة قمع الاجرام BRB بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بحر الأسبوع المنصرم، من الإطاحة بشخص ينشط في مجال تزوير العملة النقدية وطرحها للتداول.

وحسب ما أفاد به بيان للأمن ولاية الشلف، جاءت العملية إستغلالا لمعلومات ميدانية دقيقة تم رصدها عن النشاط الإجرامي للمشتبه فيه. مستغلا الحركة التجارية النشطة التي تعرفها الأسواق والفضاءات التجارية تزامنا وعيد الأضحى المبارك.

ومكنت التحقيقات والتحريات الميدانية التي تم مباشرتها من طرف عناصر الفرقة تحت إشراف النيابة المختصة. من توقيف المشتبه في حالة تلبس بحيازة مبلغ مالي مزور من العملة الوطنية يقدر بـ226 مليون سنتيم. متمثل في 1130 ورقة نقدية من فئة 2000 دج.

وأسفرت العملية أعن حجز جهاز حاسوب محمول كان يستعمله المعني في نشاطه الإجرامي.