الشلف: الإطاحة بعصابة أشرار وضبط 420 قرص مهلوس

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الشطية أمن دائرة أولاد فارس، بالشلف من توقيف ثلاثة أشخاص.

وتتراوح أعمار الموقوفين بين 20 و 33 سنة ينشطون ضمن شبكة إجرامية تقوم ببيع وترويج الأقراص المهلوسة عبر أحياء المدينة.

وتمت القضية على إثر معلومات تفيد بوجود أشخاص بحوزتهم كمية من المؤثرات العقلية بصدد ترويجها في أوساط الشباب.

وبعد الاتخاذ الاجراءات القانونية والأمنية اللازمةـ تم توقيف السالفى الذكر وضبط بحوزتهم كمية من المهلوسات تقدر بـ 420 قرص مهلوس.

بالإضافة إلى حجز دراجة نارية، كانت تستعمل في تنقلات أفراد الشبكة بهدف نقل وترويج هذه السموم.

وبعد استيفاء الملف الجزائي عن قضية الحيازة والإتجار في المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة، أحيلوا بموجبه أمام محكمة الشلف.