الشلف: الإطاحة بعصابة إجرامية تعتدي على المواطنين وتروج الأقراص المهلوسة

أوقفت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف، أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 28 سنة.

وينشط الموقوفون ضمن جماعة تقوم بالاعتداء على المواطنين عبر أحياء و شوارع مدينة الشلف بإستعمال أسلحة بيضاء، وترويج المخدرات والمهلوسات.

القضية تمت إستغلالا لمعلومات مفادها وجود مجموعة من الأشخاص يقومون بالاعتداء على المواطنين بإستعمال أسلحة بيضاء مع ترويج المؤثرات العقلية.

وبعد إتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية، تم توقيف المشتبه فيهم وضبط بحوزتهم على 13 قرص مهلوس.

كما مكنت العملية أيضا من ضبط أسلحة بيضاء من مختلف الانواع و الاحجام ( خناجر متوسطة الحجم, شاقور، عصي خشبية).

إضافة إلى حجز هواتف نقالة و دراجتين ناريتين كانت تستعمل في إتصالاتهم وتنقلاتهم.

وتم تحويل الموقوفين لإستكمال الإجراءات، حيث أنجز في حقهم ملف جزائي عن قضية تكوين جمعية أشرار بغرض إنشاء عصابة أحياء.

بالاضافة لحمل أسلحة بيضاء محظورة بدون مبرر شرعي، عرض للبيع مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة، أحيلوا بموجبه أمام محكمة الشلف.