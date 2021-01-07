الشلف.. الإطاحة بعصابة إجرامية تقوم بسرقة مضخات المياه

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن تاجنة بالشلف، من الإطاحة بجمعية أشـرار مكونة من 4 أشخاص، تقوم بسرقة مضخات المياه.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، فقد تمت هذه العملية، بعد ترسيم شكوى من قبل أحد الضحايا، تفيد بتعرضه للسرقة.

وإستهدفت السرقة مضخة ماء من الحجم الكبير.

وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومواصلة التحريات في هذا الشأن، تم توقيف المشتبه فيهم مع إسترجاع المضخة المسروقة.

كما تم إنجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيهم، عن قضية تكوين جمعية أشرار مع السرقة وإخفاء أشياء مسروقة.

وتم إحالة المشتبه يهم والذين تتراوح أعمارهم، ما ين 18 و20 سنة، أمام محكمة تنس.