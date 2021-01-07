الشلف: الإطاحة بعصابة إجرامية تقوم بسرقة مضخات المياه

تمكن عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي تاجنة بالشلف، من الإطاحة بجماعة أشرار مكونة من أربعة أشخاص.

وتتراوح أعمار الموقوفين ما بين 18 و20 سنة، تقوم بسرقة مضخات المياه عبر إقليم الاختصاص.

العملية تمت بعد ترسيم شكوى من قبل أحد الضحايا تفيد بتعرضه للسرقة استهدفت مضخة ماء من الحجم الكبير.

وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومواصلة التحريات في هذا الشأن تم توقيف المشتبه فيهم مع إسترجاع المضخة المسروقة.

وتم إنجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيهم عن قضية تكوين جمعية أشرار مع السرقة وإخفاء أشياء مسروقة بالكسر والتعدد.

وتم بموجبه إحالتهم أمام محكمة تنس- حسب أمن ولاية الشلف-.