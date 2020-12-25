الشلف: الإطاحة بعصابة إجرامية تقوم بسرقة المحلات والمساكن

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة بوقادير بالشلف من الإطاحة بجماعة أشـرار مكونة من سبعة أشخاص.

وحسب أمن الشلف، تتراوح أعمار الموقوفين ما بين 20 و 35 سنة، تقوم بسرقة المحلات التجارية والمساكن ولواحق السيارات.

العملية تمت بعد ترسيم شكاوى من قبل الضحايا تفيد بتعرض محلاتهم ومساكنهم لعمليات السرقة.

وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومواصلة التحريات في هذا الشأن، تم توقيف المشتبه فيهم في ظرف وجيز، وإسترجاع المسروقات.

العملية مكنت أيضا من حجز معدات كانت يستعملها أفراد الشبكة في أعمالهم الإجرامية متمثلة في خناجر، سكين حجم كبير وساطور.

بعد إنجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيهم عن قضية تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة بتوافر ظروف الليل.

وكذا الكسر باستعمال مركبة ذات محرك وأسلحة بيضاء، تم بموجبه إحالتهم أمام محكمة بوقادير.