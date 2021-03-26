الشلف: الإطاحة بعصابة إجرامية مختصة  في السرقة

أوقف عناصر الشرطة للأمن الحضري الرابع بأمن ولاية الشلف 03 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19و 27 سنة.

وقام الموقوفون بالتسلل إلى أحد المساكن بمنطقة الشرفة لغرض سرقته.

وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية والشرطية، تم توقيف المشتبه فيهم في ظرف وجيز.

وضبط بحوزة أحدهم قطع من الكيف معالج، وتبين أنه مبحوث عنه في قضايا السرقة، مع استرجاع جزء من المبلغ المسروق.

وأنجز في حقهم ملف جزائي عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية مع السرقة الموصوفة.

وهذا مع إستعمال العنف والتهديد والأسلحة البيضاء مع العود، أحيلوا بموجبه أمام محكمة الشلف .